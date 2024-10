Julgamento do caso BES: Portugal a acertar contas com o seu passado

Em 2014, na Comissão Parlamentar de Inquérito do caso BES, Ricardo Salgado dispunha-se a defender a sua dignidade e honra. Hoje será o rosto principal do julgamento de um caso que levou a confiança do país ao limite e produziu a maior destruição de valor da história recente de Portugal. Quando a juíza Helena Susano der por aberta a sessão e na sala do tribunal se ouvirem os nomes dos 17 arguidos é toda uma memória do país que regressa como um pesadelo. Como foi tudo aquilo possível? Como não houve ninguém capaz de dar conta das fraudes, das mentiras, das manobras obscuras que aquele grupo de homens capitaneados por Ricardo Salgado cometeram ao longo dos anos? Como foi possível que uma parte do poder político, de Sócrates a Marcelo, e dos organismos de fiscalização não suspeitassem de nada, não soubessem nada e nada fizessem naqueles anos críticos.

O julgamento que hoje começa é por isso mais do que um acerto de contas com a justiça: é também um acerto de contas de Portugal consigo próprio. Dez anos depois, os acusados sentam-se no banco dos réus, mas para trás ficou já um enorme rasto de destruição. O BES custou aos portugueses mais de 18 mil milhões de euros, ou seja, mais do que o que gasta num ano com o SNS. O BES arrastou consigo dezenas de empresas, entre as quais a Portugal Telecom, e milhares de postos de trabalho. O BES enganou clientes que ainda hoje esperam por recuperar os seus investimentos.

Há boas razões para acreditar que o país de hoje é mais transparente e saudável. Já não parece haver lugar para donos disto tudo. A supervisão bancária, imposta pelas instituições europeias, é mais robusta e atenta. Os bancos portugueses dedicam-se a fazer o que sabem sem se empenharem em criar redes empresariais onde circulavam sacos azuis para a corrupção. O caso BES não deixa ainda assim de ser um tema para reflexão. Para se garantir que nunca mais aconteça.

E é com esse propósito que chamo à conversa Pedro Ferreira Esteves, jornalista e editor da Economia do PÚBLICO que em ambas as qualidades acompanhou por anos esta história do BES.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.