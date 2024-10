Almofada das pensões continua a crescer e cobre dois anos de gastos com reformas

Em 2025, a almofada das pensões terá acumulado mais de 41 mil milhões de euros. Primeiros défices do sistema vão chegar na segunda metade da década de 2030 — mais tarde do que o previsto.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), conhecido com a almofada das pensões, continua a crescer a bom ritmo e, no próximo ano, deverá acumular mais de 41 mil milhões de euros — o suficiente para garantir dois anos de pensões. As novas projecções para a sustentabilidade da Segurança Social apontam para uma melhoria global da saúde financeira do sistema previdencial, adiando para a segunda metade da década de 2030 o momento em que será preciso accionar esta almofada para garantir o pagamento das pensões.