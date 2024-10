Ministério Público quer suspensão do Benfica das competições desportivas

Vontade é expressa na acusação do caso dos emails. Luís Filipe Vieira suspeito de falsear negócios com Vitória de Setúbal para retirar dinheiro do cofre do Benfica.

O Ministério Público (MP) quer que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas. A vontade consta do despacho de acusação do caso dos emails, documento a que o PÚBLICO teve acesso.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, vai a julgamento por ter alegadamente falsificado negócios e outras operações para retirar dinheiro dos cofres do clube. Também a SAD das "águias" foi acusada neste processo. O antigo dirigente é acusado de um crime de corrupção activa e um de fraude fiscal qualificada, a mesma acusação que abrange a Benfica SAD.

O MP diz que estas práticas colocaram em causa a integridade, verdade, lealdade e correcção da prática desportiva, pedindo que a suspensão seja também estendida ao Vitória de Setúbal, clube com o qual as "águias" terão colocado em prática este suposto esquema de negócios falsos.

Na acusação, a que o PÚBLICO teve acesso, descreve-se a maneira como os responsáveis se dirigiam aos negócios em privado, admitindo que as transferências não passavam de "embustes". Num destes casos, o Benfica contratou dois jogadores livres: Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos. Apesar de não ter de pagar qualquer verba nestas contratações pelo facto de os jogadores não terem contrato com outro clube, o clube gastou 4,25 milhões de euros em comissões. Algo que as autoridades estranharam, tendo em conta que o valor de mercado dos dois jogadores não ultrapassava os 725 mil euros.

Em comunicado, o Benfica diz que irá analisar em detalhe a acusação com os advogados, mas garante que se irá defender "de todas as acusações infundadas".

Paulo Gonçalves, antigo director jurídico e condenado por corrupção no processo E-Toupeira, é outro dos arguidos que irá a julgamento, respondendo igualmente por dois crimes: um de corrupção activa e outro de fraude fiscal qualificada.

O MP imputa o alegado esquema a Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, ilibando Rui Costa, actual presidente do clube, e Domingos Soares de Oliveira, antigo administrador financeiro da SAD "encarnada".