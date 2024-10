Emails do Benfica: Rui Costa ilibado, Vieira vai a julgamento

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, vai a julgamento por ter alegadamente falsificado negócios e outras operações para retirar dinheiro dos cofres do clube. Também a SAD das "águias" foi acusada neste processo. O antigo dirigente é acusado de um crime de corrupção activa e um de fraude fiscal qualificada, a mesma acusação que abrange a Benfica SAD.

Já Rui Costa, actual dirigente dos "encarnados", não será criminalmente responsabilizado pelo caso, sendo ilibado das suspeitas que o ligavam a este processo. Paulo Gonçalves, antigo director jurídico e condenado por corrupção no processo E-Toupeira, é outro dos arguidos que irá a julgamento, respondendo igualmente por dois crimes: corrupção activa e fraude fiscal qualificada.

O processo centra-se num alegado desvio de dinheiro dos cofres do Benfica. A investigação foi lançada com base em suspeitas de que tinham sido traçados dois planos criminosos que passavam por falsear negócios que retiraram mais de 6,7 milhões de euros da esfera da SAD benfiquista. Um dos planos, traçado entre 2016 e 2019, envolvia o V. Setúbal.

Na acusação, a que o PÚBLICO teve acesso, descreve-se a maneira como os responsáveis se dirigiam aos negócios em privado, admitindo que as transferências não passavam de "embustes". Num destes casos, o Benfica contratou dois jogadores livres: Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos. Apesar de não terem de pagar qualquer verba nestas contratações pelo facto de os jogadores não terem contrato com outro clube, o clube gastou 4,25 milhões de euros em comissões. Algo que as autoridades estranharam, tendo em conta que o valor de mercado dos dois jogadores não ultrapassava os 725 mil euros.

O Ministério Público considera que existiu efectivamente conluio entre responsáveis do Benfica e os homólogos "sadinos", com o objectivo de falsear negócios entre os dois clubes. Também a SAD do Vitória do Setúbal é acusada de corrupção, bem como alguns dos responsáveis deste emblema.

No passado mês de Maio, os implicados neste esquema foram chamados pelo Ministério Público para prestarem contas aos investigadores responsáveis pelo caso. Rui Costa foi um dos elementos ligados ao Benfica ouvido pelas autoridades.

Notícia actualizada às 14h16: acrescentados pormenores da acusação