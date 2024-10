Quarta na TV: Fernanda Montenegro e Némesis ao Aalto

CINEMA

A Boa Mentira

Hollywood, 21h30

Entre 1983 e 2005, estima-se que mais de dois milhões de pessoas tenham perdido a vida na Guerra Civil que assolou o Sudão. Um sem-número de famílias deixou as suas casas rumo a campos de refugiados. Perto de 27 mil crianças, separadas dos pais, fizeram o trajecto sozinhas. Chamavam-lhes lost boys/girls. Alguns foram levados para os EUA anos mais tarde, em resultado de um esforço humanitário. Esta é a história de três deles e de Carrie, a responsável por acolher e integrar os miúdos em Kansas City.

Com argumento de Margaret Nagle e realização de Philippe Falardeau, o filme baseia-se em factos reais. Reese Witherspoon, no papel principal, contracena com alguns actores que viveram de perto a experiência mostrada.

Scarface - A Força do Poder

Hollywood, 00h55

Remake por Brian De Palma, a partir de um argumento de Oliver Stone, do filme de 1932, com interpretações de Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer e Mary Elizabeth Mastrantonio. Nos anos 1980, um criminoso cubano exilado nos EUA constrói com um amigo um dos maiores impérios de droga em Miami. Mas o seu fascínio pelo poder arrasta-o para uma espiral de paranóia.

A Experiência

Nos Studios, 2h20

Assinado em 2010 por Paul Scheuring (criador de Prison Break), é um remake de um thriller alemão de 2001, à volta de um estudo psicológico em que um grupo de homens é posto numa prisão simulada. Divididos entre guardas e prisioneiros, passam duas semanas numa experiência que acaba por ficar descontrolada. Adrien Brody, Forest Whitaker e Cam Gigandet integram o elenco.

SÉRIES

Némesis

Disney+, streaming

Estreia. Seguir o dinheiro para resolver crimes financeiros pode ter custos pessoais elevados. Que o diga a procuradora pública que, juntamente com uma investigadora fiscal, investe em desmontar um esquema que envolve as mais altas instâncias do país, as quais não estão nada interessadas no progresso das investigações. Eis a trama deste novo thriller neerlandês, protagonizado por Lies Visschedijk e Romana Vrede.

Shrinking

Apple TV+, streaming

Entra na segunda temporada a série centrada no psicólogo que perdeu os filtros desde que entrou no processo de luto pela morte da mulher. Criada por Brett Goldstein, Bill Lawrence (ambos de Ted Lasso) e Jason Segel, que também a protagoniza, conta ainda com as actuações de Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell. Os novos episódios chegam nesta quarta-feira, em dose dupla; depois, sai um por semana.

DOCUMENTÁRIOS

Aalto

RTP2, 22h53

Realizado por Virpi Suutari, explora a vida e obra do finlandês Alvar Aalto (1898-1976), um dos maiores arquitectos modernos europeus, com especial foco na sua parceria enternecedora com Aino, sua mulher e colega de profissão. Ao mesmo tempo que percorre edifícios icónicos de Aalto, enaltece a sua visão humanista e traça paralelos com outros grandes vultos, como Le Corbusier, Walter Gropius ou Frank Lloyd Wright.

Tributo

Globoplay, streaming

No dia em que Fernanda Montenegro completa 95 anos, a Globoplay estreia este documentário-tributo à grande dama da dramaturgia brasileira (também há-de chegar ao canal Globo a 20 de Outubro). Enriquecido com trechos de poemas e outros textos, conta com depoimentos de familiares, de amigos, de camaradas de profissão e da própria actriz, para quem resistência e paixão são palavras caras.

Olha a carreira em retrospectiva, com passagem pelas mais emblemáticas personagens do extenso rol que encarnou, incluindo a Dora de Central do Brasil, que lhe valeu a nomeação para o Óscar. Fala do equilíbrio entre a privacidade e a fama. Revela como é a mulher por detrás da identidade artística, Arlette Pinheiro Monteiro Torres de seu nome de baptismo. Numa declaração de amor, recorda o companheiro Fernando Torres (1927-2008).

E não se furta a manifestar algumas impressões sobre a finitude, num momento em que ainda encara novos desafios profissionais – ela que ainda há dias fez história ao tornar-se a pessoa mais velha a surgir na capa da revista Elle brasileira, fotografada por Bob Wolfenson.