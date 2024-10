Joker: Loucura a Dois, desastre de bilheteira, ruma em breve ao streaming

Sequela de Joker pode ter perdas próximas de 200 milhões de euros. Insucesso de bilheteira ditará migração do filme para as plataformas de streaming, possivelmente ainda em Outubro.

Joker: Loucura a Dois não repetiu o sucesso alcançado em 2019 pelo primeiro filme da saga dirigida por Todd Phillips, tanto na crítica, como nas bilheteiras, e deverá rumar em breve ao streaming para tentar mitigar o que analistas da indústria cinematográfica descrevem já como um desastre financeiro.

Segundo a revista norte-americana Variety, a longa-metragem protagonizada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga poderá chegar às plataformas de streaming já a 29 de Outubro, menos de um mês depois da estreia nas salas de cinema.

A publicação não indica qual será a plataforma de streaming a receber o filme, mas é expectável que se trate da Max (antiga HBO), propriedade da Warner Bros., produtora do filme.

A Variety estima que o filme gere uma perda superior a 200 milhões de dólares (ou 183 milhões de euros). A película deverá render 59 milhões de euros em bilheteira no mercado norte-americano e 197 milhões de euros nos restantes países em exibição, somando uma receita total de 256 milhões de euros. No entanto, a produção e o marketing de Joker: Loucura a Dois terão custado cerca de 275 milhões de euros, e há que contabilizar ainda a divisão das receitas entre o estúdio e as distribuidoras, deixando a conta final no vermelho e o filme na lista dos maiores desastres financeiros de sempre de Hollywood.

Nos sites agregadores de críticas, os números são igualmente negativos. Joker: Loucura a Dois recebe de momento uma avaliação de 32% no Rotten Tomatoes, 45 (de 0 a 100) no Metacritic e 5,3 (de 0 a 10) no IMDb. Nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, somam-se vídeos de espectadores a abandonar as salas de cinema antes do final do filme.

Grande parte das críticas converge ao apontar a falta de profundidade e de desenvolvimento da narrativa, sacrificada pela opção pelo registo musical, face ao primeiro filme da saga, que venceu dois Óscares (o de Melhor Actor e Melhor Banda Sonora), bem como um Leão de Ouro.

O The Guardian aponta também para um eventual cansaço dos espectadores face a uma torrente de filmes sobre super-heróis (e super-vilões), com Joker: Loucura a Dois a juntar-se a outros filmes com fracos resultados em bilheteira como Aquaman e o Reino Perdido e As Marvels, ambos de 2023.