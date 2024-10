Vírus sincicial respiratório: o que é? Quando e onde vão os bebés ser imunizados?

Os bebés nascidos entre 1 de Agosto deste ano e 31 de Março de 2025 vão começar a ser imunizados contra o vírus sincicial respiratório (VSR) a partir de 15 de Outubro. A medida faz parte das 54 que foram inscritas no Plano de Emergência e Transformação na Saúde, apresentado no final de Maio pelo Governo, e estava prevista iniciar-se logo no primeiro dia do mês, mas o arranque da campanha foi reagendado “por razões de logística relacionadas com a disponibilidade e entrega das doses do anticorpo”, informou a Direcção-Geral da Saúde (DGS). A imunização — e não vacinação porque, neste caso, não se trata de uma vacina, mas da administração de um anticorpo ao bebé, o nirsevimab — foi, aliás, incluída na campanha de vacinação sazonal, como fizeram saber as autoridades de saúde nacionais.

