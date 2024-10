Segurança não reportou ao SEF gritos de Ihor Homenyuk: “Não sei se interessava a alguém”

Segurança ouviu gritos de Ihor Homenyuk no dia em que morreu quando lá estavam os três inspectores. “Há muita gente que pode gritar”. Mihaela Roxana Andrei repetiu em tribunal: “não me recordo”.

Mihaela Roxana Andrei, que era segurança da Prestibel quando o cidadão ucraniano Ihor Homenyuk morreu no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa gerido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), não depôs no primeiro julgamento porque tinha saído do país e mudado de profissão. Deixou declarações para memória futura, onde relatou ter ouvido gritos da sala onde estava o cidadão ucraniano, depois de os três inspectores lá terem entrado - Bruno Sousa, Luís Silva e Duarte Laja, que foram condenados a nove anos de prisão pelo Tribunal da Relação de Lisboa.