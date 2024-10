São crianças entre os 13 e 14 anos que fazem mais bullying e as raparigas lideram

A PSP inicia hoje a operação “Bullying é para fracos”. No último ano lectivo, registaram-se 2956 ocorrências criminais, 134 relacionadas com bullying e 30 cyberbullying.

O bullying é sobretudo praticado “por crianças na faixa etária entre os 13 e os 14 anos, às vezes até um pouco mais cedo, e são cada vez mais as raparigas no papel de agressoras quer para com outras raparigas, quer para com os rapazes que são hoje a maior parte das vítimas”. O cenário é descrito ao PÚBLICO pelo intendente Hugo Guinote, chefe da Divisão de Prevenção Pública e Proximidade da PSP, que lembra que o bullying em contexto escolar tanto pode assumir a forma de agressões, como de ameaças ou difamação.