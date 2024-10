Pai tenta matar filho de cinco anos e confessa crime em pastelaria de Sesimbra. Criança está hospitalizada

Um homem foi detido, nesta segunda-feira, 14 de Outubro, depois de confessar, numa pastelaria, ter tentado matar o filho de cinco anos. O crime terá ocorrido em casa do suspeito, na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, segundo avança o Jornal de Notícias (JN). A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso. A criança foi hospitalizada.

As agressões terão ocorrido perto das 9h desta segunda-feira. Conforme apurado pelas autoridades, o homem terá forçado a criança a ingerir comprimidos e combustível e terá tentado sufocá-la. Pouco depois, dirigiu-se a uma pastelaria. A PJ confirmou ao PÚBLICO os acontecimentos desta manhã e adianta apenas que o homem tem cerca de 30 anos.

Foram accionados meios de socorro para a casa do suspeito e a criança foi encontrada, com vida, e encaminhada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para receber tratamento.

Visivelmente transtornado, o suspeito alegou ter matado o filho. De acordo com o mesmo meio de comunicação, os transeuntes da pastelaria procuraram manter o suspeito no local. Contudo, este acabou por fugir.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) conseguiu localizar o homem, que se deslocava a pé, na zona do Pinhal do General, a cerca de 1,5 quilómetros da Quinta do Conde. A GNR deteve-o, mas será a Polícia Judiciária a prosseguir com a investigação.

O homem será presente a um juiz para que se apliquem medidas de coacção. Não há informações de relevo de registo criminal do suspeito, nem queixas de violência doméstica relativas a esta família. A PJ não adianta mais informações sobre o caso.