Juíza do BES diz que Salgado tem de ser julgado, mesmo que depois fique em liberdade

A juíza que vai a partir desta terça-feira julgar Ricardo Salgado e os restantes implicados na derrocada do universo Espírito Santo justifica a necessidade de fazer sentar o antigo banqueiro no banco dos réus, mesmo estando doente, com questões de pacificação social e de interesse público. No final, explica a magistrada, o estado de saúde do arguido, que sofre de Alzheimer, até pode justificar que lhe seja aplicada uma pena suspensa. Mas a lei permite que seja submetido a julgamento, sublinha a juíza Helena Susano, que chama ainda a atenção para os crimes de que é acusado Ricardo Salgado terem alegadamente sido cometidos quando não padecia de qualquer problema psíquico.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt