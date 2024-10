Estamos a conseguir integrar os imigrantes nas nossas escolas?

Neste episódio do P24, Manuel Carvalho discute a integração de alunos imigrantes nas escolas portuguesas, destacando a nova realidade multicultural nas salas de aula. Com a participação da jornalista do PÚBLICO Natália Faria, são abordados os desafios enfrentados por professores e alunos, a importância do ensino da língua portuguesa e a introdução de mediadores culturais para facilitar a inclusão e o acolhimento. O episódio explora as estatísticas de retenção escolar e as estratégias do Governo para melhorar a situação, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais inclusiva e adaptada às realidades dos alunos.

