Pedro Nuno Santos ao ataque… aos socialistas

Pedro Nuno Santos criticou os militantes que, nos seus espaços de comentário ou em entrevistas, têm defendido a viabilização do Orçamento do Estado.

Um raide explosivo contra a proposta de Orçamento do Estado do Governo, a posicionar o PS na oposição ao Executivo, e a fazer críticas ásperas aos militantes do PS que, nos seus espaços de comentário ou em entrevistas, têm defendido a viabilização. Foi com estas três linhas de argumentação que o secretário-geral do PS passou o fim-de-semana, discursando nos congressos federativos de Braga e Coimbra (sábado) e em Lisboa este domingo.

