PCP volta a saltar lugares e a deixar PEV fora da AR ao substituir Paulo Raimundo

O Parlamento tem duas novas deputadas: Tânia Mateus, do PCP, e Filipa Pinto, do Livre, que estão a substituir deputados em licença parental. Geralmente, os deputados são substituídos pelo candidato seguinte ao último parlamentar eleito, mas, no caso do PCP, havia três candidatos à frente de Tânia Mateus, um dos quais do PEV. Não é a primeira vez que o PCP salta lugares quando substitui deputados, inclusive de Os Verdes. O partido justifica estas escolhas com "as prioridades e necessidades de trabalho" e "as disponibilidades pessoais e profissionais dos candidatos".

