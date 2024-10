Sinto vergonha por Israel

Pergunto-me e, fazendo-o, pergunto aos políticos que tomam decisões em nome dos EUA e da UE, quantos mais mortos, estropiados, feridos e desalojados de suas casas destruídas tem de Netanyahu “garantir” conseguir em Gaza, no Líbano e na Cisjordânia para que esses líderes assumam que estão a ser coniventes naqueles crimes contra a mais básica e elementar noção de humanidade. A menos que esses líderes do mundo (chamado) “livre” entendam e aceitem, como afirmam os aliados extremistas ortodoxos de Netanyahu, que a eles, que são o “povo escolhido” tudo é permitido porque os “outros”, os que tiveram o azar de não ter sido escolhidos, não são bem tão humanos como os “escolhidos” e, por isso, eliminá-los não é bem um crime contra a “humanidade”. Se não forem os próprios israelitas, seculares ou não, mas que se sentem tão humanos como todos nós, a tomar nas suas mãos “correrem com” Netanyahu, não serão os líderes das autodenominadas “democracias” do Ocidente que o farão. Sinto-me envergonhado por tudo o que NÃO fazem.

Jorge Mónica, Parede

Israel mata que se farta...

Sei bem do risco que corro na opinião de alguns leitores e dos critérios da redação deste jornal ao usar a ironia em assuntos tão delicados como este onde a tragédia e a morte são o quotidiano dum povo que há décadas só aspira e luta por um “chão sagrado” onde possa viver com dignidade. Ainda assim, decidi seguir em frente resguardado por um príncipe da prosa e por uma princesa da poesia que dá pelo nome de Florbela Espanca para quem a ironia era a excelência do pensamento.

Mas, pelo que ouço e vejo, Israel não se farta tanto assim!

São disso testemunhos os abates pretensamente cirúrgicos dos inimigos mais proeminentes cujas bombas-bisturi levam consigo dezenas de inocentes cinicamente apelidados de “colaterais”.

Contudo, e por compreensíveis razões, é no minúsculo território de Gaza que a ironia fica à porta para assistir à matança tão regular quanto impiedosa com setecentas mil crianças escanzeladas, famintas e doentes à espera das migalhas das Nações Unidas perante o silêncio cúmplice e cobarde dos países ocidentais que não se cansam de repetir o regime democrático da nação judaica para justificar tudo quanto faz.

Democrática, sim, rica como poucas, criativa com mérito, poderosa e tão arrogante que se permite agredir as forças internacionais e ficar impune, a despejar sem aviso prévio o seu ódio explosivo em bairros populacionais e até humilhar António Guterres, que do nosso Governo mereceu apenas flácidos e tímidos comentários.

Quando tudo arrefecer e a história quantificar e qualificar a negrura da tragédia do ano que vai findar, a palavra “genocídio” irá pairar na nuvem e por certo assentar para o devir.

José Manuel Pavão, Porto

O azeite já é ouro

Leio no PÚBLICO (12 de Outubro), logo na 1.ª página, que “a produção do azeite cresce, mas os preços vão continuar altos”. A quem lê esta frase parece um contra-senso. Se a produção cresce, o preço deveria diminuir, como seria óbvio. No desenvolvimento do texto (pág. 34 e 35), e no último parágrafo, o jornalista Carlos Dias escreveu que “a diminuição de produção mundial do azeite registada nos últimos anos – devido principalmente ao decréscimo em Espanha, o maior produtor mundial – reflectiu-se no preço a granel em Portugal”. Que eu saiba nas prateleiras das grandes superfícies só se encontra azeite português (ou já estará algum deste azeite adulterado e falsificado com outros “azeites” de proveniência duvidosa?). Por outro lado, as cooperativas agrícolas de olivicultores têm escoado, normalmente, o produto. O que é certo é que há cerca de dois anos um garrafão de azeite de 5 litros andava à volta dos 23 euros. Hoje custa 50 euros! A garrafa de 2 litros custa agora 21 euros! Uma exorbitância. Quem aguenta o preço do azeite? Os produtores queixam-se dos custos de produção, mas o que é certo é que a produção do azeite cresce. Alguém anda a lucrar e a ganhar bom dinheiro com a “crise” do azeite. O azeite já é ouro.

António Cândido Miguéis, Vila Real