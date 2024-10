No meio do turbilhão do Orçamento, a neuropediatra Teresa Moreno foi à comissão de inquérito do caso das gémeas na tarde de sexta-feira, e seria lastimável que após meses sem fim a debater este processo nós acabássemos por não prestar a devida atenção àquele que foi o mais esclarecedor depoimento até agora.

