André Ventura e a inculcação da dúvida

Há semanas que a mediatização da política se centrava na saga do Orçamento do Estado (OE) e a atenção convergia para Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, quando André Ventura entrou em jogo e, em direto, acusou o primeiro-ministro de mentir numa entrevista que dias antes tinha dado à SIC. Segundo Ventura, ao contrário do que dissera, o primeiro-ministro teria procurado fazer um acordo secreto com o Chega que, depois de este aprovar o OE, incluía a entrada do partido no Governo no próximo ano.

As revelações bombásticas de que o primeiro-ministro teria um discurso em público e um comportamento distinto em privado – que atacam o cerne da estratégia vitoriosa do “não é não” de Montenegro – parecem ter servido para Ventura lançar as bases da sua narrativa eleitoral: esta assenta numa campanha de rejeição a Luís Montenegro e, simultaneamente, de vitimização do Chega, acusando o chefe do Governo de cometer uma dupla traição, ao partido e ao país.

Este tipo de decisões envolve sempre uma avaliação prévia dos riscos implicados. Embora algumas análises considerem suicida o movimento de Ventura, ele pode ser visto como uma jogada de sobrevivência para o caso de haver legislativas antecipadas. De facto, podemos admitir que, para o Governo, este não seja um mau momento para novas eleições: o primeiro-ministro está bem avaliado nas sondagens, a sua narrativa de aproximação ao PS para evitar uma crise política por causa do OE vingou em detrimento da do PS, cuja liderança é questionada dentro e fora do partido. Acresce que, quanto mais tempo passar, mais o Governo pode estar agastado e, quem sabe, a braços com “casos e casinhos”. No entanto, mesmo que não haja eleições, as “revelações” de Ventura cumprem o seu propósito: inculcam a dúvida acerca da integridade de Montenegro, ao mesmo tempo que energizam a base de apoio do Chega, descontente com a incapacidade de o partido firmar uma frente de direita e combater o socialismo.

Importa ter presente que o quadro atual é muito diferente do de Março, quando o resultado eleitoral do Chega traduziu a sua capacidade de federar um conjunto variado de sentimentos anti-Costa/anti-PS e refletiu também a falta de confiança de algum eleitorado de direita em Montenegro. Embora pareça que foi numa outra vida, é bom recordar que naquela altura o atual primeiro-ministro não se conseguia afirmar enquanto líder da oposição, estando a sua liderança dependente dos resultados das europeias. Todavia, as eleições legislativas antecipadas transformaram-se numa oportunidade que Montenegro soube aproveitar. Num contexto de governação adverso, apostou numa estratégia governativa eleitoralista e, passados seis meses, num OE de campanha. Montenegro revelou uma habilidade política indissociável de uma estratégia de comunicação disciplinada, que melhoraram substancialmente a perceção que a opinião pública tinha de si e que, por tabela, prejudicaram os líderes do PS e do Chega.

Seguindo a lógica da economia da atenção, Ventura disse “vamos deixar isso para o futuro”, quando os jornalistas lhe pediram provas do que dizia. Ao mesmo tempo que carregava no acelerador, o líder do Chega punha a mão no travão. Se, logo após a ida à CNN e à Now, as suas revelações pareceram não ganhar tração no ciclo noticioso e do comentário, aos poucos o tema está a entrar na corrente sanguínea do ecossistema comunicacional, tendo, inclusive, Pedro Nuno Santos e Rui Rocha já aproveitado a polémica para assim tirarem partido da atenção mediática concedida ao “mentiragate”.

O que está a ser gizado é uma deslegitimação de Luís Montenegro, tal como, a pretexto do caso das gémeas, Ventura procurou fazer com Marcelo. Neste tempo de enorme desconfiança na política mainstream, certo tipo de narrativas não precisam de factos, apenas de plausibilidade para que a dúvida comece a corroer a credibilidade. Apesar de a política antissistema ser intrinsecamente anti-estrutural, trata-se de uma jogada arriscada. É que o veneno está na dose.

