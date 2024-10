Ataque israelita faz quatro mortos e dezenas de feridos em acampamento hospitalar em Gaza

Bombardeamentos nas imediações do hospital Al-Aqsa provocam incêndio em tendas com deslocados. Autoridades de saúde palestinianas dizem que muitos dos feridos têm queimaduras graves.

Um ataque aéreo das Forças de Defesa de Israel (IDF) nas imediações do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al Balah, na região central da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira, 14 de Outubro, matou pelo menos quatro pessoas e deixou cerca de 40 feridos, informou a Associated Press, que divulgou imagens que mostram crianças entre os feridos.

Segundo a agência noticiosa norte-americana, os bombardeamentos israelitas atingiram o pátio do edifício hospitalar, numa zona onde estão montadas várias tendas que, entre feridos que não têm lugar no sobrecarregado hospital palestiniano e deslocados de outras zonas de conflito do enclave, acolhem centenas de pessoas.

O ataque provocou um incêndio numa dessas tendas, causando queimaduras graves em pelo menos 25 pessoas que, segundo as autoridades de Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, tiveram de ser transferidas para o Hospital Nasser, na zona sul da Faixa de Gaza.

O hospital em Deir al Balah já operava em grandes dificuldades, tratando os feridos resultantes de um outro bombardeamento, contra uma escola que funcionava como local abrigo para dezenas de pessoas, e que matou pelo menos 20 pessoas.

As IDF disseram que levaram a cabo um ataque contra combatentes do Hamas que se escondiam entre os civis, mas não ofereceram mais pormenores sobre a operação nas imediações do hospital.

Apesar de também estarem agora focadas em combates no Hezbollah e no Líbano, a norte de Israel, as IDF continuam a lançar ataques aéreos diários contra o Hamas em Gaza, numa operação militar em resposta ao ataque do movimento islamista palestiniano de 7 de Outubro de 2023, que matou 1200 pessoas e sequestrou cerca de 140 – muitos deles ainda por libertar.

De acordo com as autoridades de Saúde palestinianas, a guerra israelita na Faixa de Gaza já matou mais de 42 mil pessoas, a maioria civis, e obrigou ao deslocamento 2,3 milhões de pessoas, que correspondem a perto de 90% da população do enclave.