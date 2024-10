Santo António como influencer? Desde o século XIX que a publicidade acha que sim

Uma exposição mostra a presença do santo padroeiro da cidade de Lisboa ao longo da história da publicidade e pode ser visitada no Museu de Lisboa a partir de 23 de Outubro.

O Santo António a dar o seu aval a vinhos, bengalas ou lotarias, exercendo a sua influência junto dos consumidores? Essa foi – e é – uma realidade que já vem desde o século XIX, pelo menos. Para dar conta da sua presença nos anúncios a vários produtos ao longo da História, o Museu de Lisboa – Santo António inaugura, a 23 de Outubro, a nova exposição Santo António na Publicidade. Comissariada pelo jornalista Eduardo Cintra Torres, a exposição estará no núcleo museológico dedicado ao santo, no Largo de Santo António da Sé, até 20 de Abril de 2025.

Cartazes, anúncios da imprensa, selos, rótulos, pagelas (estampas religiosas), peças de barro, medalhas, copos, caixas de fósforos: a exposição é composta por formas diversas de publicidade, que vão “reflectindo os gostos de cada época e realçando a estreita ligação da produção publicitária com o santo a quem tudo se pede em momentos difíceis”, pode ler-se numa nota de imprensa.

Com exemplares datados desde o século XIX até à actualidade, a exposição procura mostrar “como a imagem de Santo António foi utilizada ao longo da história da publicidade em Portugal”, lê-se no mesmo comunicado. Nas últimas Festas de Lisboa, uma marca utilizou o chavão “Santo é o amigo fácil de encontrar”, mas esse hábito tem história: a figura nunca deixou de estar presente na publicidade ao longo de mais de um século – embora nem sempre com um forte carácter religioso.

“Ao longo da investigação desenvolvida no museu, em torno da popular figura do Santo António, tornou-se evidente que a utilização da sua imagem em anúncios acompanha a própria história da publicidade em Portugal. Para dar visibilidade à faceta influencer do santo, decidimos lançar o desafio a Eduardo Cintra Torres para comissariar esta exposição”, explica Pedro Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa – Santo António.

Segundo o comissário, a utilização desta imagem ao longo de séculos de publicidade mostra o afecto dos portugueses. “Sabemos do afecto pelo santo no dia-a-dia das pessoas, mas esse afecto também foi transportado para as mensagens publicitárias, algo que continuou até aos dias de hoje, quando a publicidade já se encontra despida desse carácter religioso”, afirma Eduardo Cintra Torres, citado na nota de imprensa. Destaca-se que será exibido pela primeira vez um conjunto de cartazes datados de 1930 a 1980, encomendados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a artistas gráficos.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, a partir de 23 de Outubro. O bilhete tem um custo de 3 euros, permitindo o acesso à totalidade do Museu de Lisboa – Santo António. Além deste núcleo, existem outros quatro: o Palácio Pimenta, o Teatro Romano, a Casa dos Bicos e o Torreão Poente (encerrado temporariamente).

Texto editado por Ana Fernandes