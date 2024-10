PSP deteve homem suspeito de roubar à pedrada mulheres na cidade de Braga

Um homem de 35 anos foi detido por suspeita de diversos roubos a mulheres na cidade de Braga, sendo as vítimas agredidas com uma pedra na cabeça, anunciou a PSP. Em comunicado, a PSP refere que os roubos se registaram na última semana e em período nocturno.

O suspeito agrediria as vítimas com uma pedra na cabeça, "provocando-lhes a perda de consciência e queda no solo, resultando assim perigo de vida para as próprias, atendendo à brutalidade da agressão". O suspeito foi detido no sábado, na cidade de Braga. Vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.