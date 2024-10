Icelandair estreia voo directo de Lisboa a Reiquejavique - e já fala em aumentar frequência

Com duas ligações semanais, a companhia quer estabelecer-se no mercado português e atrair passageiros com a possibilidade de stopover na Islândia.

Foi com um voo esgotado que a Icelandair inaugurou na sexta-feira uma ligação aérea directa entre Reiquejavique e Lisboa. A bordo vieram vários executivos da companhia islandesa, que antes de regressarem a casa, esta segunda-feira, manifestaram já o desejo de aumentar a frequência dos voos.

Nos meses de Inverno, a ligação realiza-se às sextas no sentido Islândia – Portugal e às segundas no sentido contrário. No Verão, os voos estão agendados para as quintas e domingos.

“Já estávamos a pensar nisto há algum tempo”, disse John Lysbjerg Rasmussen, director regional da Icelandair para a Europa do Sul, durante um evento de apresentação num hotel lisboeta. Tómas Ingason, director comercial, adiantou que “as reservas para a época de Inverno estão a ser prometedoras”, o que levou a companhia a passar a rota de sazonal para anual.

O responsável até já fala em “aumentar a frequência” da ligação aérea e não teme a concorrência. A Icelandair é a segunda companhia aérea islandesa a ligar Lisboa a Reiquejavique sem escalas, depois de a Play Airlines ter inaugurado essa rota em 2022 e de ter estreado uma conexão directa ao Porto em 2023. Já este ano, a Play alargou o seu serviço à Madeira e ao Algarve.

“Não temos medo. Mas talvez eles tenham”, comentou Tomas Ingason aos jornalistas, sublinhando que a Icelandair oferece “um produto muito diferente” do da Play, que é uma companhia de baixo custo.

Nascida em 1937, a Icelandair tem a sua base na capital islandesa, de onde liga a Europa à América do Norte. Um dos atractivos com que acena aos potenciais passageiros portugueses é a possibilidade de fazer uma escala alargada, ou stopover, de até sete dias na Islândia, entre viagens de um continente para outro. “É uma óptima forma de ver outro país sem ter que pagar mais pela viagem”, disse Rasmussen.

As ligações de e para Lisboa são feitas num Boeing 737, com capacidade para 160 passageiros, e demoram cerca de quatro horas e meia. Na apresentação aos jornalistas não foram mencionados valores, mas uma pesquisa no site da companhia revela que os preços, por trajecto e dependendo da antecedência, começam na casa dos 140-150 euros na classe mais económica e na dos 300-450 nas modalidades da classe executiva.