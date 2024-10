O festival que une as caminhadas às artes regressa a Lagos com novidades

O Walk & Art Fest está de volta a Barão de São João, Lagos, de 1 a 3 de Novembro, com mais de 100 actividades. Mais música, uma caminhada/oficina de teatro e um passeio fotográfico entre as novidades.

A aldeia e a mata de Barão de São João, no concelho de Lagos, voltam a ser palco do Walk & Art Fest, um festival que alia as caminhadas às artes. De 1 a 3 de Novembro, a sétima edição do evento leva ao Algarve mais de 100 actividades, entre percursos pedestres, exposições, workshops e actividades para crianças.

Em destaque na programação surge a instalação artística que marca a identidade do festival, criada com obras de 18 artistas locais, entre gente nascida na região e estrangeiros que aqui encontraram uma nova casa. Este ano, a “liberdade” é o lema que inspira a instalação colectiva que se exibe ao longo das ruas da aldeia, “criada especialmente para o evento”, aponta o comunicado da Câmara Municipal de Lagos, entidade que organiza o evento juntamente com a Associação Almargem. No dia 1 de Novembro, o passeio inaugural pela exposição será guiado por um dos artistas, num “convite à descoberta da ligação entre a natureza e a cultura locais”.

Serão três dias de caminhadas e passeios temáticos, 48 no total, incluindo caminhadas nocturnas e passeios artísticos, entre trajectos com diferentes níveis de dificuldade para que qualquer pessoa possa “desfrutar da actividade física e do contacto com a natureza”.

Entre as novidades, está uma caminhada temática que alia o passeio a um workshop de teatro, durante o qual se vão trabalhar as emoções e “outras áreas da expressão dramática”, lê-se no site do festival; assim como um passeio fotográfico colectivo pela aldeia e arredores, “que dará origem a uma exposição na edição de 2025”, revela a nota de imprensa.

Haverá também mais música nesta edição, com a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve a marcar presença no festival durante o sábado à tarde, além do habitual concerto nessa noite, este ano a cargo da cantora e compositora Josephine Nightingale, no Centro Cultural de Barão de São João. Outra novidade é a abertura ao público do atelier da artista Eva Herre no domingo, para um “encontro com a cor”.

O programa integra ainda quatro passeios de BTT, um sarau de poesia e uma instalação de vídeo documental, intitulada Bangkok, que coloca à conversa José Castelo Glória Alves e Carlos Leal Branco, os capitães incumbidos da única missão do MFA em terras algarvias durante a revolução de Abril de 1974.

Haverá também mais de duas dezenas de workshops para experimentar, entre oficinas de cianotipia, de pintura em spray e stencil, sobre borboletas nocturnas, comida vegana, ou upcycling; assim como sessões de meditação, ioga e outras práticas de bem-estar. E várias actividades para crianças, com oficinas artísticas e de descoberta da natureza. O programa e o acesso às inscrições nas actividades já estão disponíveis no website do Barão de São João – Walk & Art Fest.

Este ano, a abertura do festival é assinalada com a conferência “Festivais de Caminhadas: o que mudou no Algarve?”, que inclui uma mesa redonda com representantes de várias entidades da região e das organizações dos vários festivais de caminhadas algarvios, incluindo a Algarve Walking Season, marca que integra não só o Barão de São João – Walk & Art Fest, como o Festival de Caminhadas de Monchique (29 de Novembro a 1 de Dezembro), o Festival de Caminhadas de Santa Bárbara de Nexe (que se estreia em Fevereiro do próximo ano), o Caminheiros – Experiências na Fronteira (Março) e o Walking Festival Ameixial (Abril).