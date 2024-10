O Autocarro de Aveiro chegou ao fim da corrida, mas haverá bar novo ali perto

Se há espaço icónico na cidade de Aveiro o Autocarro Bar é um deles. São 36 anos de história construída a partir de um típico autocarro londrino de dois andares, plantado junto à Universidade de Aveiro. No dia 23 de Outubro, fecha-se esse capítulo.

O Autocarro Bar vai mudar para um espaço novo, a poucos metros de distância, mas sem o veículo que lhe deu nome e ambiência. A gerência promete não defraudar todos aqueles cujas vidas foram tocadas, de alguma forma, por este espaço de convívio e brindes, mas ainda não decidiu que futuro dar ao “velhinho” autocarro.

“Para já, temos de arregaçar as mangas para abrir o novo espaço”, declarou à Fugas Guilhermino Figueiredo, proprietário do bar que, após o anúncio do encerramento, nas redes sociais, mereceu inúmeras manifestações de despedida e de tristeza.

Foto Autocarro Bar dr

Foto Autocarro Bar dr

Ainda sem data para abrir as novas instalações, a gerência fala “num grande projecto”, que manterá “uma esplanada”, acrescentou o empresário que há 36 anos foi buscar o típico autocarro londrino a Lisboa para o trazer para Aveiro. “Era de 1946 ou 47 e teve de vir para Aveiro a reboque, pois já estava sem motor”, recordou.

O encerramento deste capítulo na vida do Autocarro Bar acontece depois de a Câmara Municipal de Aveiro ter vendido o terreno, em Julho de 2023, que funciona também como zona de estacionamento pago – servindo tanto o Hospital de Aveiro como a universidade - à empresa Coordenada Decisiva, por cerca de 2,5 milhões de euros.

A ideia passa por avançar com um projecto de “regeneração urbana” naquela zona, tendo a autarquia, contudo, acautelado – através de uma concessão, pelo prazo de 15 anos - a instalação de um equipamento de restauração e bebidas na zona contígua.

O novo espaço, precisa Guilhermino Figueiredo, “fica a uns 20 metros de distância da localização actual”.