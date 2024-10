One Health Pet Awards reconhece o que de melhor se faz pela saúde e bem-estar animal

Trabalhar a ligação entre pessoas, animais, plantas e o ambiente que as acolhe, com o objectivo de alcançar mais e melhores resultados na área da saúde, materializa o conceito One Health. Trata-se de uma abordagem holística e colaborativa, mas que ainda é preciso explicar e divulgar. “Queremos fazer algo de concreto que faça a diferença e que contribua para uma maior sensibilização e reconhecimento da importância deste conceito”, assume Bernardo Soares, director de healthcare na agência de comunicação UPPartner e responsável por este projecto.

A iniciativa “One Health Pet Awards” quer contribuir para este objectivo e distinguirá, na sua primeira edição, os projectos mais inovadores e com maior impacto em cinco categorias: ‘Produtos & Serviços’, ‘Saúde e Bem-Estar’, ‘Proteção & Seguros’, ‘Inovação & Conhecimento’, e ‘Marketing & Comunicação’. As candidaturas encerram esta terça-feira, 15 de Outubro, e podem ser feitas através do site da iniciativa. “Queremos reconhecer e dar visibilidade a diferentes entidades e a pessoas, a nível individual, que tenham projectos nesta área da saúde animal, que estejam enquadrados no conceito One Health”, explica o responsável da UPPartner.

Mas, além de premiar a inovação e as boas práticas, o objectivo destas distinções passa igualmente por contribuir para que estes projectos possam crescer e evoluir, e para que “o público em geral compreenda a importância do tema One Health para o futuro de todos”, sublinha Bernardo Soares. O responsável pelo projecto destaca ainda a importância de demonstrar à sociedade que os animais de companhia têm impacto na saúde humana e no seu equilíbrio e que, por sua vez, estes factores impactam igualmente no bem-estar e na saúde animal. “A nossa missão é reconhecer estes projectos e, ao reconhecê-los e dar-lhes visibilidade, fazer com que estes temas e estas áreas onde trabalham ganhem uma consciencialização muito maior”, acrescenta.

Prémios especiais para pessoas extraordinárias

Além das cinco categorias a concurso, os “One Health Pet Awards” contam ainda com alguns prémios especiais. Um deles, destinado aos tutores de animais de companhia, cuja candidatura poderá ser feita pelo próprio ou por alguém que pretenda divulgar um acontecimento impactante. A distinção ‘Pawrtners in Life’ irá destacar histórias entre os tutores e os seus animais que podem retractar actos de heroísmo, de impacto social, etc. Bernardo Soares exemplifica, recordando uma situação, nos Estados Unidos, na qual, durante um incêndio numa habitação, o cão colocou-se em cima da tutora, que não tinha mobilidade, para evitar que esta se queimasse. “Ele queimou-se, mas permitiu que ela sobrevivesse”, salienta.

No fundo, podem ser histórias de salvação, de solidão, de apoio, que ilustrem o papel dos animais na vida humana e, para concorrer, basta enviar vídeos que descrevam e que ilustrem este momento de interacção entre a pessoa e o animal. Estes vídeos serão, posteriormente, avaliados através do Instagram e do Facebook, sendo a UPPartner a responsável pela decisão final.

Outra distinção que não depende de candidatura é o prémio ‘Personalidade’. Neste caso, a escolha será do júri que seleccionará uma personalidade nesta área de One Health, seja um investigador, seja algum outro profissional com uma vasta experiência e impactos comprovados dentro desta temática. “E aqui encontramos uma oportunidade, porque o One Health vai muito além dos animais de estimação, de abrir este prémio a alguém com contributos extraordinários na relação saúde animal-humana-ambiental”, salienta Bernardo Soares.

No dia da cerimónia de entrega de prémios, a manhã será dedicada a conversas e debates, divididos por quatro seminários que tocam estes temas. O responsável pelo projecto destaca o luto pelos animais de companhia, um assunto que considera muito importante e que é necessário desmistificar. “Teremos psicólogos que se especializam nesta área do luto animal e que darão alguns conselhos e apresentarão algumas estratégias sobre como gerir esta situação de forma mais positiva”, explica. Esta primeira parte do dia está aberta ao público, mediante inscrição prévia, ficando a parte da tarde reservada aos convidados para a cerimónia de entrega dos prémios.

A pouco mais de um mês da cerimónia que encerra praticamente um ano de preparação, Bernardo Soares garante que já está na calha a segunda edição desta iniciativa. “Queremos que este seja um projecto de continuidade, com trabalho regular ao longo de todo o ano”, revela. Para esta missão foram identificadas um conjunto de entidades, associações, escolas, universidades, pessoas que trabalham nesta área, a quem será dada visibilidade pelo seu trabalho. “Um dos objectivos que temos também, e será principalmente através do nosso site, é ter uma comunidade agregadora do One Health”, explica aquele responsável. Aqui, os visitantes poderão descobrir eventos nesta área, aceder a conteúdos relevantes da UPPartner ou de parceiros, sempre com o objectivo de informar e de dar visibilidade ao que de melhor se faz.