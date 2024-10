Orçamento abre a porta à redução do IVA na construção de habitação

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, o Governo incluiu uma alteração legislativa que lhe permite aprovar a taxa reduzida de IVA para a construção de habitação até ao final do próximo ano.

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 vem abrir a porta à redução do IVA nas obras de construção e reabilitação de habitação, uma das medidas inscritas na estratégia do Governo para a área da habitação. A ser aprovada esta proposta, o Governo terá até ao final do próximo ano para avançar com essa redução.