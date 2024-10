Governo pede maior margem orçamental a Bruxelas em 2025 e 2026 devido ao PRR

Plano orçamental de médio prazo prevê excedentes mais pequenos no curto prazo e maiores a partir de 2027 por causa da execução dos empréstimos do PRR. Governo promete continuar a baixar impostos.

O Governo negociou com Bruxelas um maior espaço de manobra orçamental em 2025 e 2026 do que aquele que tinha sido pedido pela Comissão Europeia, comprometendo-se em compensação com uma variação mais apertada da despesa a partir de 2027, possível pelo fim da execução dos empréstimos do PRR. Uma continuação das reduções dos impostos para as empresas e as famílias de 2026 para a frente faz também parte do plano de médio prazo do Executivo para as finanças públicas, embora não seja quantificada.