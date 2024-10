Dez anos do IRS Jovem também se aplicam a quem começou a trabalhar noutro país

Regras do Governo garantem IRS reduzido “nos dez primeiros anos” de trabalho. Critério só se aplica aos primeiros salários ganhos no país, não implica contar anos anteriores no estrangeiro.

À semelhança do que previa na versão original que entretanto deixou cair, o Governo deixa claro, na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025, que os contribuintes até aos 35 anos inscritos no regime fiscal dos residentes não habituais (RNH) — destinado a captar trabalhadores de outros países — não poderão beneficiar das regras do IRS Jovem.