Maria Conceição é a primeira portuguesa a completar o “Grand Slam dos Exploradores”

A alpinista Maria Conceição tornou-se, esta segunda-feira, aos 47 anos, na primeira mulher portuguesa a completar o chamado "Grand Slam dos Exploradores", ao alcançar o cume do monte Puncak Jaya, na Indonésia, segundo anunciou a própria.

O "Grand Slam dos Exploradores" é um título conquistado pelas pessoas que sobem com sucesso aos picos mais altos dos sete continentes, também conhecidos por Sete Cumes, e esquiam até ao Pólo Norte e ao Pólo Sul. A montanha de Puncak Jaya, com 4884 metros, era a etapa que faltava neste desafio.

Segundo o site dedicado a este Grand Slam dos aventureiros, existem duas versões deste título, sendo o Puncak Jaya, considerado mais difícil, aceite como uma alternativa ao Monte Kosciuszko para completar os Sete Cumes.

Maria Conceição efectuou as expedições ao Pólo Norte (2011) e ao Pólo Sul (2018), e conquistou os Montes Kilimanjaro (2010), Elbrus (2012), Evereste (2013), Aconcágua (2013), Vinson (2018) e Denali (2022). Este ano, também chegou ao cimo do K2, no Paquistão, a segunda montanha mais alta do mundo, com 8611 metros.

Em muitos destes desafios, foi a primeira mulher portuguesa a completá-los, nomeadamente na chegada ao cume do Evereste.

Ao longo dos anos acumulou também recordes registados no Guinness World Records (GWR) por correr sucessivas ultramaratonas e triatlos Ironman em sete continentes diferentes, apesar de não ter qualquer formação desportiva.

"O Grand Slam dos Exploradores é um sonho meu há anos. É uma sensação surreal completá-lo finalmente. Tem sido uma batalha difícil, tanto literal como figurativamente, mas cada passo em frente valeu a pena", afirmou, num comunicado enviado à Agência Lusa.

A portuguesa espera que a sua história "encoraje outros a ultrapassarem os seus próprios limites e mostre que tudo é possível com persistência e paixão".

Conceição nasceu em Vila Franca de Xira em 1977, mas reside nos Emirados Árabes Unidos desde 2003. Uma escala em Dhaka, no Bangladesh, em 2005, enquanto trabalhava como hospedeira de bordo, levou-a dedicar-se ao filantropismo, ajudando centenas de crianças e famílias pobres daquele país.

Em 2010, começou a realizar desafios físicos, no início para angariar fundos. Uma lesão no joelho na subida ao Monte Denali, em 2018, quase pôs fim à sua carreira.

Actualmente, dedica-se profissionalmente a fazer palestras motivacionais por todo o mundo sobre as suas experiências como atleta.