Alemanha apurada para os “quartos” da Liga das Nações

A Alemanha, que no jogo da Bósnia e Herzegovina teve três golos anulados, começou a noite desta segunda-feira no Allianz Arena com o VAR a invalidar o golo do estreante Leweling (2’), o que não a impediu de fechar a quarta ronda da Liga das Nações como a primeira selecção a reservar vaga nos “quartos”, após triunfo por 1-0 sobre os neerlandeses.

Antes ainda, lugar a duas homenagens: Neuer, Müller, Gündogan e Kroos — que se despediram da “Mannschaft” depois do Euro2024 — foram aplaudidos em Munique; o alemão (ex-guarda-redes e treinador) Dieter Burdenski e o neerlandês Johan Neeskens (par de Cruyff na “laranja mecânica”), que morreram este mês, foram recordados.

Alemanha e Países Baixos, invictos à partida, procuravam dar um passo firme rumo aos “quartos-de-final”, com os comandados de Nagelsmann sempre mais perto de um triunfo, que Leweling acabaria por assegurar aos 63 minutos.

Com o triunfo da Hungria (0-2) na Bósnia e Herzegovina, a Alemanha acabou por ser mesmo a primeira selecção a garantir o apuramento para o play-off, já que neerlandeses e húngaros, igualados a cinco pontos, se defrontam a 16 de Novembro, pelo que só uma selecção poderá superar os 10 pontos dos alemães.

Sem grande surpresa, no Grupo A2, Itália conservou a liderança, com 10 pontos, graças ao triunfo (4-1) sobre Israel. No outro jogo da noite, a Bélgica foi derrotada em casa pela França (1-2).

Os belgas desperdiçaram um penálti (23’), por Tielemans, enquanto a selecção de Deschamps não perdoou um castigo máximo, com Kolo Muani a marcar o primeiro da noite. Openda (45+3’) igualou, mas Muani bisou (62’).

A França acabou reduzida a 10, por expulsão de Maignan, mas aguentou, somando nove pontos, a um de Itália.

Antes da entrada em cena dos “tubarões” da Liga A, o Azerbaijão de Fernando Santos averbou o quarto desaire em quatro jogos, perdendo em Baku (1-3) ante a Eslováquia - permanece sem pontuar, no último lugar da Liga C1.