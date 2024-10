Terça na TV: Hannah Arendt, o julgamento e moda Singular

CINEMA

Bem Bom

RTP1, 23h57

Biopic de Patrícia Sequeira sobre as Doce, a girls band criada por Tozé Brito que agitou Portugal entre 1979 e 1986. As actuações principais ficam a cargo de Carolina Carvalho, Bárbara Branco, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira, às quais se juntam José Raposo, Ana Padrão, João Vicente e José Mata.

SÉRIES

Mentes Criminosas: Evolution

AXN, 22h

Evolution, a reactivação de Mentes Criminosas que está no ar desde 2022, entra na segunda época – a 17.ª no cômputo geral e já com luz verde para uma 18.ª. Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster voltam aos seus papéis na equipa de profilers criminais (Matthew Gray Gubler, que fazia de Spencer Reid na série original, continua de fora, apesar da insistência dos fãs).

Agora, têm de decifrar um quebra-cabeças mortífero chamado Gold Star, nem que para isso tenham de recorrer à “consultoria” do antagonista Elias “Sicarius” Voit (Zach Gilford).

Erro 404

Max, streaming

O que aconteceria se pudéssemos usar uma aplicação que permitisse experimentar, nem que fosse por uns momentos, a vida de outras pessoas? Eis a questão de partida da série realizada por Patrícia Sequeira, com Inês Aires Pereira a encarnar uma mulher que, num momento particularmente vulnerável, descobre a emoção instantânea proporcionada pela tal aplicação. Problema: não tarda a revelar-se viciante… e a dar erro. Depois de se ter estreado na RTP em Março, Erro 404 entra agora no catálogo da Max.

DOCUMENTÁRIOS

Os Caminhos Errantes

RTP2, 20h41

Estreia. Dos vulcões de Auvergne à Floresta Negra alemã, passando pelas terras altas escocesas, revelam-se algumas das mais belas paisagens naturais da Europa. Filmada em 4K e segmentada em quatro capítulos (emitidos até sexta), a série documental pretende ser um convite à descoberta da biodiversidade e à sua preservação. Também passa por Itália, Croácia, Grécia, Eslovénia, Islândia e outras vistas.

Hannah Arendt: A Liberdade de Ser Livre

RTP2, 22h53

Documentário sobre Hannah Arendt (1906-1975), a filósofa e teórica política que cunhou o termo “banalidade do mal” a propósito do julgamento do nazi Adolf Eichmann. Realizado em 2023, por Laurent Bergers, tem o duplo objectivo de trazer o seu pensamento à actualidade e desvendar traços de “uma grande figura do mundo intelectual [que] permanece, em muitos aspectos, um enigma”.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h50

Directo. No dia em que começa o julgamento do caso BES, em que o ex-banqueiro Ricardo Salgado vai mesmo a tribunal, reúne-se um painel para comentar este processo sem precedentes.

Passados mais de dez anos do colapso do Banco Espírito Santo e com vários dos crimes já prescritos (e muitos outros quase a prescrever), será ainda possível fazer justiça? E que medidas de monitorização do sector foram instauradas entretanto? Estaremos livres da possibilidade de novos escândalos financeiros desta envergadura? São perguntas para o debate moderado esta noite por Carlos Daniel.

DESPORTO

Futebol: Escócia x Portugal

RTP1, 19h36

Em directo de Glasgow, o reencontro da selecção das “quinas” com a escocesa, na fase de grupos da Liga das Nações. O primeiro embate, na Luz, deu a vitória à equipa de Roberto Martínez, por 2-1. Portugal lidera o grupo 1 com nove pontos; a Escócia ainda não pontuou.

MODA

ModaLisboa Singular

RTP2, 20h19

Os melhores momentos da 63.ª ModaLisboa são encapsulados em quatro episódios, para ver diariamente até sexta. Sílvia Alberto conduz estes resumos dos desfiles e bastidores da grande celebração lisboeta da moda. Movida pelo tema Singular, esta edição realizou-se entre 10 e 13 de Outubro, no Pátio da Galé, e contou com criadores como Lidija Kolovrat, Ricardo Andrez, Luís Carvalho, Joana Duarte (Béhen), Luís Onofre, Luís Buchinho, Gonçalo Peixoto ou Dino Alves.