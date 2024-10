Teatro Nacional São João já abriu concurso público para a sua direcção artística

Mandato de quatro anos. Procura-se “um(a) artista, um(a) fazedor(a)”. É a primeira vez que o cargo para o teatro com sede no Porto é acessível por concurso público internacional após alteração na lei.

Pela primeira vez desde a alteração que o anterior Governo fez no modelo de nomeação de directores artísticos para os teatros nacionais, o São João vai ser tocado por esta medida, com a abertura, nesta segunda-feira, do concurso para a selecção da pessoa que ocupará esse cargo para o quadriénio 2025-2028. O mandato de Nuno Cardoso, actual director artístico, finda a 31 de Dezembro deste ano. Procura-se “um(a) artista, um(a) fazedor(a)”, lê-se no regulamento.