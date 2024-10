Duas obras de Paula Rego substituem retrato de Isabel I em Downing Street

O primeiro-ministro britânico retirou das paredes do n.º10 de Downing Street, a casa oficial do Governo de Keir Starmer, dois retratos de figuras centrais da História britânica, ambas ligadas ao início da escravatura associada aos impérios europeus e pôs no seu lugar duas pinturas da portuguesa Paula Rego, focada em figuras femininas. Uma mudança que é tanto simbólica quanto directa na sua mensagem anticolonialista — com a saída de cena dos anteriores inquilinos, os conservadores britânicos, saem também os retratos da rainha Isabel I e do explorador Walter Raleigh, também poeta e corsário.

