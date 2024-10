Suplemento de risco: polícias voltam aos protestos nos dias da discussão do Orçamento do Estado no Parlamento

Os sindicatos que não assinaram o acordo com o Governo no dia 9 de Julho porque recusaram a proposta da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, para um aumento de 300 euros no suplemento de risco da PSP e da GNR – valor a pagar de forma faseada até 2026, passando o suplemento fixo dos actuais 100 para 400 euros, além de se manter a vertente variável de 20% do ordenado-base - vão continuar a protestar.

