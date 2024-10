Juíza que vai presidir ao julgamento do BES foi professora durante mais de uma década

Helena Susano tem 61 anos e antes de envergar beca deu aulas de Português e Francês. No colectivo de juízes está uma colega que foi chefe de gabinete do presidente do Tribunal Constitucional.

Com 61 anos de idade, a juíza nascida em Alcobaça que vai presidir ao julgamento do caso BES tem um percurso profissional pouco clássico para uma magistrada: antes de passar a envergar beca foi professora de Português e Francês durante perto de década e meia. Talvez venha daí a firmeza e o pragmatismo com que costuma conduzir os trabalhos na sala de audiências. E o BES, cujas sessões vão arrancar esta terça-feira de manhã no Campus da Justiça, em Lisboa, não deverá ser uma excepção.