Concurso de miss traz a beleza brasileira para o Estoril

Dia 20 de outubro, no Casino do Estoril, será escolhida a Miss Brasil Europa, entre 18 candidatas que moram no continente europeu. É a oitava vez que se realiza o concurso.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Uma porta aberta para ser modelo, desfilar para grandes marcas, viajar. Esta é a promessa por trás do concurso Miss Brasil Europa, cuja oitava edição se realiza em 20 de outubro, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril. As 18 candidatas têm origem em várias partes do Brasil — este ano, o maior número é de São Paulo, mas há uma miss que, antes de atravessar o Atlântico, vivia em Ji-Paraná, Rondônia.

Por trás da iniciativa está a pernambucana Ana Paula Schwartz, 54 anos, que mora na Europa há 34 e, desde o ano 2000, estabeleceu-se em Portugal. “Morei na Alemanha e em Bruxelas e sempre trabalhei no meio da moda e dos eventos”, conta.

O gosto pelas apresentações em público vem desde criança. “Minha mãe trabalhava como enfermeira no Recife e eu cresci no meio da dança. Desde os cinco anos, eu participava da Escola do Frevo, do Maracatu e do Balé Popular do Recife”, lembra.

A primeira vez que veio morar em Portugal foi nos anos 1990, quando o marido, engenheiros, veio trabalhar nas obras de ampliação da Ponte 25 de Abril. Voltou alguns anos depois e teve de se reinventar: trabalhou em casa de câmbios, mas redescobriu a paixão pelos eventos. Realizou shows de samba, organizou o primeiro carnaval de Ponta Delgada, nos Açores, e até o espetáculo de samba da inauguração do Casino de Lisboa.

O primeiro concurso de Miss Brasil Europa ocorreu em 2012. Inicialmente, os planos eram que fosse realizado a cada dois anos. O evento de 2014 aconteceu, mas Ana Paula não conseguiu organizar o de 2016. Foi retomado em 2018, já com a proposta de ser anual. Apenas houve um intervalo em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A goiana Emely Diná, 28, trabalha na Nestlé. Tem um filho de 1 ano e morou na Bélgica por seis anos. Queria entrar no mundo da moda, mas não tinha condições financeiras Divulgação Trabalhando há 15 anos como modelo, a paulistana Suellen Assis, 32, veio para Portugal há dois anos Divulgação Vivendo em Faro, Mariane Freitas,35, nasceu em Jataí, Goiás. Empresária de recursos humanos para eventos, desde os 15 anos participa de desfiles de moda Divulgação A paulistana Michelle Sales, 22, vive no Barreiro. Estuda Cuidados de Beleza e Bem-Estar. Está em Portugal há cinco anos Divulgação Aos 26 anos, a mineira de Montes Claros Lorena Almeida está há cinco anos na Europa. Viveu em Amsterdã e Barcelona. Estuda publicidade Divulgação Formada em Educação Física, Jovana Oliveira, 24, é mineira de Belo Horizonte e veio para Portugal há cinco anos. Optou por começar a trabalhar na área de formação depois do concurso Divulgação Há três anos em Portugal, a paulistana Bárbara Rodrigues, 24, veio estudar Direito na Universidade de Coimbra. Atualmente vive em Lisboa e trabalha como atendente de bordo e modelo Divulgação Baiana de Santa Luz, Isadora Lopes, 23, mora na Amadora, onde trabalha num quiosque. Saiu do Brasil há três anos Divulgação Natural de Vitória, no Espírito Santo, Jessi Franco, 18, estuda Gestão de Apoio e mora no Carregado. Está em Portugal há dois anos Divulgação Desde os 14 anos vivendo o concurso de miss, Ana Júlia Lopes, foi Miss Teen Brasil Europa com 16 anos. Vive em Odivelas. Este ano, venceu o concurso de Miss Teenager Brasil Divulgação A curitibana Heloísa Bajerski, 29, está em Portugal há três anos e mora em Lisboa. Formada em Artes Cênicas, Marketing e Direito, trabalha em Comunicação e organização de eventos Divulgação Ana Clara Prestes, 19, de Brasília. Vive há seis anos em Portugal. Atualmente no ensino médio, pretende ser modelo e estudar biomedicina Divulgação Há cinco anos em Portugal, Anne Mártires, 28, é arquiteta e designer, especializada em arquitetura de interiores. Nascida em Maceió, tinha mudado de casa 27 vezes no Brasil. Atualmente, tem uma floricultura Divulgação A massoterapêuta Dayze Gomes, 25, nasceu em Uberlândia, mas vivia em Ji-Paraná. Atualmente, mora em Almada Divulgação Com 18 anos, Pandora Kachiry vive em Azeitão. Mineira de Sete Lagoas, está há dois anos em Portugal. Cantora, seus estilos são MPB, pop e sertanejo Divulgação Nubya Meira, 23, de Belo Horizonte. Vive em Queluz e estudo design de interiores e comércio digital. Está há 11 anos em Portugal Divulgação Técnica de contabilidade e estudante de marketing, a paranaense Gabrielle Rodrigues, 23, trabalha como baby sitter. Está há seis anos em Portugal Divulgação Vinda de Barcelona, na Espanha, a paulistana Aline Moraes, 28, está na Europa há cinco anos. Ela já havia morado na região dos 4 aos 15 anos de idade Divulgaçáo Fotogaleria A goiana Emely Diná, 28, trabalha na Nestlé. Tem um filho de 1 ano e morou na Bélgica por seis anos. Queria entrar no mundo da moda, mas não tinha condições financeiras Divulgação

Desfile de moda

Para as participantes, não se trata apenas de se inscrever e participar. Há um trabalho até chegarem ao concurso. “São cinco meses de preparação. Eu ensino a andar de salto alto, a andar na passarela, a saber como estar num ambiente, como se sentar, elas têm aulas de dicção”, revela Ana Paula. Ela acompanha ao pormenor o que fazem as candidatas, e até o que podem postar nas redes sociais é ensinado às candidatas.

O concurso aceita mulheres dos 18 aos 35 anos e segue os padrões dos concursos de miss internacionais. Aceita mulheres casadas, mães, não impõe limites de altura. Ana Paula coloca algumas condições: “Não pode ser alguém que não esteja fazendo nada. Tem que estar trabalhando ou estudando”, diz.

No concurso deste ano, a mais jovem, Jessi Oliveira, de Vitória, que mora no Carregado, fez 18 anos uma semana antes da decisão. A mais velha, Mariane Freitas, de Jataí, Goiás, que vive em Faro, tem 35.

Ana Paula conta que o concurso abre as portas para as candidatas no mundo da moda. Várias participaram do desfile de estilistas brasileiros da Semana da Moda de Paris — das marcas Cíntia Fontanelle, Scarpa, Cecon —, em setembro deste ano, e, assim como da CPLP Fashion Week, realizada em agosto, em Lisboa.