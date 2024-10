O centro está a errar e a falhar no cordão sanitário

Depois de num lastimável discurso no 5 de outubro Moedas recuperar a expressão “portas escancaradas à emigração”, usada várias vezes por Montenegro, sugerindo uma ligação entre imigração, “desordem” e “redes criminosas”, o líder parlamentar do Chega logo apareceu ufano a reclamar os créditos. Afinal, de acordo com Pedro Pinto, não fora o Chega ter irrompido pela paisagem política portuguesa, estes temas não teriam sido colocados na agenda. É de facto assim, hoje a força da extrema-direita reside na capacidade de influenciar a agenda dos partidos de centro, designadamente de políticos que se trasvestem de moderados. Ou seja, perdendo ou ganhando deputados, ao definir a gramática do debate político, o Chega já venceu.

