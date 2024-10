Pedro Nuno assume que “processo orçamental é complexo” e pede PS a “uma só voz”

Secretário-geral está a fazer o circuito das federações para explicar as razões do processo negocial com o Governo, mas também para instar à união do partido.

O secretário-geral do PS assumiu neste domingo que o actual processo orçamental que o país vive "é um processo complexo para o PS", defendeu o seu direito a "dizer aquilo que entende" tal como todos os militantes, e instou os socialistas a apresentarem-se "unidos publicamente". Perante a plateia do congresso da federação de Coimbra, colocou como objectivo ganhar a câmara da cidade nas autárquicas do próximo ano - como fizera, aliás, sobre o município do Porto no sábado à noite, quando discursou também no respectivo congresso.