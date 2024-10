Pedro Nuno afasta-se do Orçamento e zurze comentadores do PS que defendem viabilização

Um raide explosivo contra o Orçamento do Estado do Governo, a posicionar o PS na oposição ao Executivo e a fazer críticas ásperas aos militantes do PS que, nos seus espaços de comentário ou em entrevistas, têm defendido a viabilização. Foi com estas três linhas de argumentação que o secretário-geral do PS passou o fim-de-semana, discursando nos congressos federativos de Braga e Coimbra (sábado) e em Lisboa este domingo.

As críticas ferozes ao Orçamento “que nunca será do PS” não implicam que qualquer decisão sobre a viabilização das contas do Estado já tenha sido tomada. O suspense em torno de qual virá a ser a decisão final do PS vai continuar.

Com o partido dividido entre o voto contra e a abstenção (divisão que o secretário-geral assumiu em entrevista ao DN/TSF), o secretário-geral tenciona atirar uma decisão só para o fim do mês. Pelo caminho, Pedro Nuno Santos escapa a uma chuva de críticas que aconteceriam certamente no Congresso do PSD, marcado para o próximo fim-de-semana em Braga, se a decisão fosse a do voto contra.

“Não são comentadores como os outros”

No congresso federativo de Lisboa, Pedro Nuno assumiu que “processo orçamental é complexo” e pediu, como já tinha feito na véspera, um PS a “uma só voz”.

O secretário-geral do PS assumiu neste domingo que o actual processo orçamental que o país vive "é um processo complexo para o PS", defendeu o seu direito a "dizer aquilo que entende" tal como todos os militantes, e instou os socialistas a apresentarem-se "unidos publicamente". Afirmou que os militantes do PS “não são comentadores como os outros” e aludiu à “responsabilidade dos que têm acesso ao espaço mediático” – “que vocês não têm, disse, apontado para a plateia. No sábado, tinha convidado os comentadores “a descerem do pedestal”.

Mais do que as entrevistas e comentários de Sérgio Sousa Pinto ou Francisco Assis – favoráveis à viabilização do Orçamento – a mais dura intervenção contra o secretário-geral foi feita pelo antigo ministro José António Vieira da Silva, que nas directas apoiou José Luís Carneiro, na RTP.

Vieira da Silva afirmou que “depois de tudo o que se passou não é expectável nada diferente do que a aprovação do Orçamento”, que “não seria compreensível para ninguém que houvesse um bloqueio”. Mas, numa alusão à relação do secretário-geral com os partidos à sua esquerda, foi mais longe e deu a entender que o Orçamento do Governo PSD/CDS é melhor do que seria um de Pedro Nuno Santos aliado aos partidos à sua esquerda: “Não estou de acordo que um qualquer frentismo de esquerda apresentasse melhor orçamento do que este”.

E Vieira da Silva foi o único socialista comentador que veio este domingo criticar as palavras de Pedro Nuno Santos, afirmando-se “estupefacto”. Em declarações à Rádio Observador, afirmou que “as pessoas que falam não falam em nome do partido. Agora, os militantes do Partido Socialista não estão impedidos. Não pende sobre eles nenhuma espécie de norma de silêncio. Isto não é próprio de uma democracia”.

Mas este domingo houve também lugar para a polémica das reuniões entre Luís Montenegro e os partidos à direita que tem sido alimentada pelo líder do Chega nos últimos dias. "A direita portuguesa é uma confusão e não é de confiança como temos dito desde a campanha. Não tem capacidade de se entender, não tem capacidade de formar maiorias", apontou Pedro Nuno Santos. "A troca de galhardetes de acusações de mentir entre dois líderes partidários é uma vergonha para a política nacional, para todos nós."

Desafio a Montenegro para explicar reuniões

Sem querer entrar pelo caminho de quem tem ou não razão nesta contenda, Pedro Nuno tem insistido num ponto: "Temos um primeiro-ministro que grita a todos os ventos 'não é não' quando bastava uma reunião para dizer: 'André, não é não, nós não vamos negociar contigo.'" Por isso, o líder socialista deixa uma crítica a que se tenham feito "várias reuniões durante o processo de negociação orçamental", aproveitando para lamentar que se façam exigências ao PS e "se esmiúce os comentários do secretário-geral do PS" ao mesmo tempo que é "incompreensível que não se exija o mesmo do primeiro-ministro".

Deixou, assim, uma espécie de desafio a Montenegro para que venha a público explicar-se, já que "até agora não disse muito sobre o tema" além de uma publicação imediata numa rede social dizendo ser "mentira" que tenha proposto ao Chega um acordo para integrar o Governo. Quem entretanto também entrou no assunto foi Rui Rocha: o líder da Iniciativa Liberal confirmou que também se reuniu com o primeiro-ministro a 15 de Julho (a data indicada por André Ventura), mas sem ter havido qualquer referência a acordos para o orçamento ou de governação.

Pedro Nuno aproveitou para uma alfinetada aos liberais: "Ao dia de hoje, tenho dificuldade em perceber qual é o papel da Iniciativa Liberal na vida política portuguesa. O que se tem revelado é um partido sem autonomia face ao PSD, sem uma alternativa, transformados numa guarda pre