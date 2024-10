Lei do arrendamento urbano

​Na edição do PÚBLICO de 10 de Outubro, da entrevista do ministro Miguel Pinto Luz respigo as seguintes afirmações deste governante: "O Chega não é um partido confiável [...]. Tem ao pequeno-almoço, ao almoço, ao jantar 'uma posição diferente' e agora inaugurou as versões do lanche e da ceia." A terminar a entrevista, e sobre os contratos de arrendamento, diz: "A seu tempo, vamos falar sobre isso."

Ontem, na análise à proposta de Orçamento do Estado para 2025, o PÚBLICO escreve sobre o NRAU que o "Governo assume a intenção de voltar a descongelar os contratos de arrendamento anteriores a 1990 [...]. É um cenário que deverá mudar já no próximo ano". Então, num dia, o ministro da tutela diz que "a seu tempo vamos falar sobre isso" e no dia seguinte já aparece a intenção governamental de alterar a lei em vigor? Afinal, quem é que muda de opinião a cada instante?

José P. Costa, Lisboa

Acabar com a publicidade

Tal como a grande maioria dos portugueses, não consigo perceber o que se pretende ao acabar com a publicidade na RTP. Se nos meios de comunicação do Estado já temos estações sem publicidade, como são os casos da Antena 1 e RTP2, qual a necessidade de o alargar. Se o conceito é de ser serviço público, o mais importante é ter audiência. Custa a crer que ao retirar a publicidade ela irá aumentar. Se assim fosse, as estações privadas teriam um tempo muito reduzido dedicado à publicidade, mas a realidade é bem contrária. Certamente que alguns programas que têm anunciantes irão acabar mesmo tendo grande share. Utilizando o mesmo critério, também no desporto, as selecções nacionais, principalmente a de futebol, serão privadas do apoio de empresas que muito contribuem para custear os elevados custos.

No que se refere à comunicação social, nomeadamente os seus principais agentes, que são os jornalistas, acabamos de verificar que da parte deste Governo não merecem o melhor dos respeitos. O "episódio dos auriculares" é significativo. Os 20 milhões de receita são facilmente resolvidos; bastará aumentar 50 cêntimos à taxa dos meios audiovisuais, pagos na factura da electricidade, que a receita fica resolvida e, diga-se, até com excedente. Quase que não se dará por ela.

António Barbosa, Porto

RTP sem publicidade

O fim da publicidade na RTP, ou seja, na televisão pública, tem dois fitos totalmente diferentes, se é feito pela direita ou pela esquerda. À direita é uma forma de enfraquecer de tal modo a televisão pública que esta comece a dar prejuízo de modo a ser uma justificação para ser privatizada, e será mais um possível serviço público que fica privado. Algo feito em vários sectores pelo Governo de Passos Coelho, onde o actual primeiro-ministro era chefe da bancada parlamentar, pelo que segue o mesmo guião. Se a publicidade findar, numa ideia de centro-esquerda, será para tornar a televisão pública totalmente independente. E evidentemente que teria de deixar de ser a estrutura tão pesada que hoje é. Neste momento caminha-se para o fim da RTP pública. Depois será a CGD?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Os auriculares

Os jornalistas em trabalho no exterior comunicam com o estúdio através de auriculares. Luís Montenegro quando chamou "jornalismo ofegante" aos profissionais da comunicação social munidos do pequeno, mas útil, aparelho mostrou ignorância. No entanto, ao mesmo tempo que considerava os jornalistas como paus-mandados, acenou com apoios à comunicação social. É um terreno pantanoso, esse dos subsídios do poder político. Terão os jornalistas coragem de afrontar o poder político reinante que acena com apoios? É que a narrativa bélica dominante tem levado muitos profissionais da comunicação a absterem-se de criticar quem promove genocídios. Onde estão jornalistas da estirpe de Baptista Bastos e de Nuno Teixeira Neves?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Surfando a onda de Belém

O senhor Adão e Silva escreveu anteontem um muito interessante artigo. Não sendo, nem de perto nem de longe, especialista em macroeconomia, e, por isso, sem conhecimentos suficientes para analisar um Orçamento do Estado, vem recorrer à última intervenção do senhor Centeno, governador do BP, na qual, usando as suas capacidades de oráculo, não criticando directamente o OE, alerta, qual Pitonisa, para catástrofes bíblicas nas contas do Estado.

O senhor Adão e Silva de imediato absorve sofregamente o por ele escrito e assim desanca no Governo, que está a espatifar a herança recebida do PS. O senhor Centeno usa e abusa do seu cargo para se autopromover, na hipótese de vir a ser considerado um candidato a Belém. O senhor Adão e Silva já se está a ver num qualquer lugar relevante no palácio, depois de passar, pelo menos, pelo lugar de Mandatário Nacional de Centeno.

Para bem do país, espero bem que não só o senhor Centeno esteja completamente errado nas suas previsões económicas, como que o senhor Adão e Silva surfa só as ondas de Carcavelos.

António Lamas, Montijo