Filho de Marx e Pepsi-cola

Depois de revolucionar a comédia com a ajuda dos camaradas, Groucho Marx passou grande parte dos anos 50 a redistribuir riqueza. O instrumento foi You Bet Your Life, um dos concursos televisivos mais populares da década. Os concorrentes apareciam em estúdio, respondiam às jocosas perguntas marxistas, e no fim da sessão, graças à generosidade dialéctica da NBC, levavam imenso dinheiro para casa. Um desses concorrentes teve como tarefa imitar um exótico xeque árabe. Filho de emigrantes libaneses e com talento para a improvisação, conseguiu encarnar a personagem de forma tão convincente que ganhou (de acordo com as suas necessidades) 5 mil dólares. Quando Marx lhe perguntou como tencionava gastá-los, o jovem “Bill Blatty” respondeu que ia dedicar-se à escrita a tempo inteiro e acabar finalmente “o seu livro”.

