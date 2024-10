México: Uma cabeça decepada assombrou apresentação do plano de segurança de Sheinbaum

Num dos países mais violentos do mundo, a decapitação de um autarca da oposição recém-eleito não alterou a política do partido no poder de apostar na prevenção e evitar confrontos com os cartéis.

Quando começaram a circular nas redes sociais imagens de uma cabeça decapitada a circular em cima de um camião no estado mexicano de Guerrero, no domingo passado, ainda não se sabia que se tratava do jovem prefeito de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que encabeçou a candidatura do de PRI (Partido Revolucionário Institucional), oposição ao Morena, no poder. Arcos tinha tomado posse na segunda-feira antes de ser assassinado e uma das primeiras medidas foi nomear um novo chefe de polícia, que acabou morto a tiro dias antes dele próprio, assim como o novo secretário municipal.