Documentos capturados revelam planos do Hamas para levar a destruição a Israel

Dezenas de páginas encontradas em Gaza detalham um potencial plano do Hamas maior do que o ataque de 7 de Outubro de 2023 e mostram como os líderes solicitaram fundos e treino iranianos.

Anos antes do ataque de 7 de Outubro de 2023, os líderes do Hamas planearam uma vaga de atentados terroristas muito mais mortíferos contra Israel - incluindo, potencialmente, o derrube de um arranha-céus de Telavive ao estilo do 11 de Setembro - enquanto pressionavam o Irão a ajudar a concretizar a sua visão de aniquilar o Estado judaico, de acordo com documentos apreendidos pelas forças israelitas em Gaza.