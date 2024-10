O comboio das praias da Costa de Caparica volta aos carris, mais moderno e artístico

O Transpraia, comboio que ligou, até 2020, as praias da Costa da Caparica, foi comprado por um empresário francês. Agora, o plano é recuperá-lo, recriar a ligação entre as praias e dar vida ao hangar.

Entrar no hangar do Transpraia é como entrar num portal que nos leva para o passado. É um armazém repleto de peças antigas – motores, barris, barras de ferro –, muitas delas cobertas de ferrugem, que ajuda a formar o cheiro que paira no ar. Por outro lado, é o lar dos comboios que fizeram parte das férias de Verão de muitos portugueses, ligando as praias da Costa da Caparica – mas que já não circulam há cinco anos.