No atelier de Valentim Quaresma, entre alicates e máquinas de costura, fazem-se “coisas de autor”

No atelier do criador, trabalha-se entre alicates e tesouras, numa azáfama de metais, mas também de tecidos. Neste domingo, tudo se vai materializar na ModaLisboa.

Em cima da bancada, estão ferramentas que normalmente não se encontram nos ateliers dos criadores de moda. Há alicates, serras, pinças e pedaços de metal espalhados pela mesa de trabalho, onde duas jovens se dedicam ao minucioso ofício de pintar com esmalte vermelho uma delicada flor de latão. Ao lado, Valentim Quaresma está a cortar um tecido com cuidado, tirando tempo para medir antes de segurar a pesada tesoura de costureiro. É assim que convivem as duas linguagens criativas no atelier do artista que, neste domingo, é um dos destaques do último dia da 63.ª edição da ModaLisboa.