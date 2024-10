Manifestações em Espanha: 12 mil exigiram casas a preços acessíveis. Veja aqui as fotos

Milhares de pessoas protestaram neste domingo em Madrid para exigir mais habitação a preços acessíveis, numa altura em que os espanhóis se sentem cada vez mais revoltados por estarem a ser excluídos do mercado.

Sob o lema "A habitação é um direito, não um negócio", os residentes marcharam na capital espanhola para exigir preços arrendamento mais baixos e melhores condições de vida.

Doze mil pessoas saíram à rua, segundo o Governo espanhol.

"Os espanhóis não podem viver nas suas próprias cidades. Estão a obrigar-nos a sair das cidades. O governo tem de regular os preços, regular a habitação", disse a enfermeira Blanca Prieto, de 33 anos.

Em Julho, o Governo espanhol anunciou uma medida de combate aos arrendamentos de férias de curta duração e sazonais. Planeia investigar os anúncios em plataformas como a Airbnb e a Booking.com para verificar se têm licenças.

Espanha está a lutar para equilibrar a promoção do turismo, um dos principais motores da sua economia, e as preocupações dos cidadãos com as rendas inacessíveis devido à gentrificação e à mudança de proprietários para arrendamentos turísticos mais lucrativos.

Numa outra manifestação em Barcelona, no domingo, contra a regata America's Cup, os manifestantes acusaram o evento desportivo internacional de fazer subir os preços das rendas e de trazer mais turistas para uma cidade sobrelotada.

Os habitantes das Ilhas Canárias e de Málaga também se manifestaram este ano contra o aumento do arrendamento de casas para turistas. Os trabalhadores sazonais do sector da hotelaria e restauração têm dificuldade em encontrar alojamento nestes locais de grande afluência turística, sendo que muitos se vêem forçados a dormir em caravanas ou mesmo nos seus carros.