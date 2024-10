"Cometa do século" passou este domingo por Portugal. Veja aqui as imagens

Numa curta janela de oportunidade, algumas pessoas em Portugal conseguiram ver a olho nu e até fotografar o "cometa do século", pouco depois do pôr-do-sol, pelas 19h35 (hora de Lisboa).

Trata-se do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, detectado em Janeiro de 2023 por telescópios do Observatório Tsuchinshan, na China, e confirmado pelo telescópio ATLAS da África do Sul.

Nos locais com pouca poluição luminosa, a melhor oportunidade para ver o cometa aconteceu cerca de 40 minutos após o pôr-do-sol, pelas 19h35, olhando para Oeste. Nesta fotogaleria, incluímos imagens do cometa a passar nos céus de Elvas e também fotos da sua trajectória visível nos céus da Califórnia e da Carolina do Sul, nos EUA. Nas redes sociais também já foram partilhados registos da sua passagem.

Depois da sua passagem próximo da Terra, o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS continuará a sua viagem pelos confins do Sistema Solar, possivelmente influenciado pela gravidade de outros planetas ou estrelas.

Os modelos orbitais sugerem que o cometa não voltará a aproximar-se da Terra durante centenas de milhares de anos, isto se algum dia regressar.

Por definição, os cometas são corpos celestes formados por gelo, poeira e pequenas partículas rochosas. Ao aproximarem-se do Sol, o seu brilho aumenta, uma vez que os materiais gelados que o compõem sublimam-se, gerando uma atmosfera difusa em volta do seu núcleo, chamada coma, e uma cauda, apontada na direcção oposta ao Sol.