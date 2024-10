Ana Margarida Prado tem uma Estrela da vida a anunciar o seu concerto no Maria Matos

Quatro meses após o lançamento do seu primeiro álbum a solo, Laço, todo ele com letras de João Monge, a fadista Ana Margarida Prado vai apresentá-lo ao vivo em Lisboa, no Teatro Maria Matos, no dia 21 de Outubro às 21h. E terá como convidados Camané, Carlos Bica e Mário Laginha, autor de uma das músicas do álbum, Se ele passar. Além deles, estarão em palco músicos que co-produziram com ela o álbum: Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Saldanha (viola) e Francisco Gaspar (viola-baixo). Quanto à cenografia, assina-a o artista plástico Pedro Cabrita Reis, apresentado como “amigo e admirador” da jovem fadista.

Como forma de trazer de novo esse disco à ribalta, anunciando ao mesmo tempo o concerto do Maria Matos, Ana Margarida Prado estreia um novo videoclipe de Laço, depois de Dois altares, A ver as vistas e Rosa brava. Desta vez, trata-se de Estrela da vida e foi gravado ao vivo no espaço BOTA (Base Organizada da Toca das Artes), em Setembro deste ano. A música é de Pedro da Castro e a acompanhar a fadista está o trio já citado: Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Saldanha (viola) e Francisco Gaspar (viola-baixo).

Nascida no dia 9 de Junho de 1983, em Oliveira de Azeméis, Ana Margarida iniciou em 2011 uma carreira internacional, passando por países como Espanha, França, Suíça, Holanda, Alemanha, Rússia, Roménia, Luxemburgo e mais recentemente em Marrocos, Polónia, Bélgica e Namíbia. Em Lisboa, para onde depois se mudou, começou a actuar em várias casas de fado (A Severa, Sr. Vinho, Adega Machado, Fado ao Carmo, Maria da Mouraria), participou em vários projectos musicais (um dos quais foi o Bela Ensemble, formado na Tasca da Bela), apresentando-se a solo no CCB, em Janeiro de 2023, no ciclo Há Fado no Cais, ainda como Ana Margarida mas estreando alguns temas do disco Laço, que irá servir de base ao concerto no Teatro Maria Matos.