Segunda na TV: do Amazonas a Rimini, entre Salgado e mafiosos

CINEMA

O Clube dos Poetas Mortos

Nos Studios, 21h15

Filme marcante para toda uma geração, com Robin Williams no papel memorável do professor que sacode o conservadorismo de um colégio interno para rapazes. Realizado por Peter Weir e escrito por Tom Schulman em 1989, ganhou o Óscar de melhor argumento original e o César de melhor filme estrangeiro.

Rimini

RTP2, 23h31

Richie Bravo já foi uma estrela da música romântica. Agora, sobrevive de pequenos concertos numa estância balnear decadente, onde o público é maioritariamente constituído por idosos pouco exigentes, ali chegados em grandes excursões. Um dia, é visitado por Tessa, a filha que abandonou em pequena, que lhe exige o dinheiro da pensão de alimentos que não recebeu toda a vida. Estreado no Festival de Cinema de Berlim, este drama tem realização de Ulrich Seidl e conta com as actuações de Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Inge Maux e Hans-Michael Rehberg.

SÉRIES

Irreversível

RTP1, 21h

Estreia. Margarida Vila-Nova e Rafael Morais protagonizam esta trama policial portuguesa com realização de Bruno Gascon, em torno de “uma psicóloga atormentada” e de “um inspector determinado” unidos na investigação do “homicídio brutal de uma jovem rapariga numa cidade costeira”, avança a RTP. O caso desenvolve-se em meia-dúzia de episódios, debitados a ritmo semanal. Laura Dutra, Paula de Magalhães, Soraia Chaves, Helena Caldeira, Pedro Laginha e Ana Cristina Oliveira juntam-se ao elenco.

Wisting

AMC, 22h10

Arranca a terceira temporada da produção norueguesa que verte para a televisão a prosa policial de Jørn Lier Hors – “um noir escandinavo de roer as unhas”, resume o The Guardian. A acção acompanha o detective de homicídios William Wisting, que neste início de época se depara com o duplo caso de uma criança desaparecida e um homicídio. O actor Sven Nordin ocupa o papel titular, contracenando com Carrie-Anne Moss (a Trinity da saga Matrix) como agente do FBI e com Thea Green Lundberg a interpretar a filha dele, que calha ser jornalista criminal. Wisting fica em exibição às segundas-feiras.

DOCUMENTÁRIOS

Expedição ao Amazonas

National Geographic, 20h38

A riqueza animal e vegetal da Amazónia é vislumbrada a partir das águas do Amazonas, desde que nasce nos Andes até desaguar no Atlântico, por exploradores que “conduzem uma investigação inovadora para tomar o pulso a um dos recursos integrais e infinitamente mágicos do nosso planeta”, explica a National Geographic.

A Ruína do BES

RTP3, 22h15

Estreia. Daniel Deusdado assina este trabalho sobre a falência de uma das maiores e mais antigas instituições bancárias do país. Lembra a história da família Espírito Santo, descreve o raio de influência de que o banco gozou durante décadas e pormenoriza o caminho para o colapso, com particular atenção à figura de Ricardo “Dono Disto Tudo” Salgado e à forma como o banqueiro “arriscou tudo: crédito internacional, dinheiro dos clientes, influência política, amigos”, detalha a RTP. A história é contada em quatro partes, entre segunda e quinta.

Padrinhos Americanos: As Cinco Famílias

História, 22h16

Genovese, Gambino, Bonnano, Colombo e Lucchese – cinco famílias mafiosas que dominaram a Nova Iorque nos anos 1930 e que são retratadas nos três episódios desta série (um por semana). É produzida e narrada por Michael Imperioli, actor de outro clã: Os Sopranos.

Planeta Terra: Extinção Programada

Odisseia, 22h30

A extinção dos dinossauros é, provavelmente, a mais conhecida. Mas a Terra passou por outras extinções em massa. Cinco, pelo menos. Alguns cientistas avisam até que pode estar mais uma em marcha, em consequência da actividade humana. Esta nova série documental conta, em cinco episódios, a história do planeta a partir dos cataclismos severos por que já passou e dos períodos de recuperação que se seguiram. Um nascimento dramático e Terra bola de neve abrem a função nesta segunda-feira. Depois, há um capítulo por semana: A grande morte, A extinção dos dinossauros e A era da Humanidade.

Começar de Novo

RTP1, 22h56

É com a resistência de artistas ucranianas e com a jornada de Meek (da Nigéria) e Pembele (da República Democrática do Congo) que começa a segunda temporada desta série em que migrantes e refugiados partilham histórias do que passaram. Fugiram da guerra, da tortura, da fome, do medo, da morte. Tinham trabalhos, famílias e sonhos como toda a gente. Trazem as marcas de quem deixou toda uma vida para trás, para começar uma nova noutro lugar. Mas também representam a esperança, o alívio e, em muitos casos, exemplos de integração de sucesso. Os episódios saem aos pares, semanalmente.