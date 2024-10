Pierre Christin (1938-2024), um dos maiores criadores de novos mundos na BD

Se quisermos evocar um quarteto fantástico de argumentistas da BD franco-belga, Pierre Christin figurará certamente nele, ao lado de Jean-Michel Charlier, de René Goscinny e Raoul Cauvin. Desaparecido no passado dia 2, com 86 anos, Christin, assim comentava Didier Pasamonik no site Actuabd, juntara-se, no firmamento, a outros nomes maiores da banda desenhada, um dos quais aquele com quem criara as personagens e a série Valérian & Laureline (1967-2010): Jean-Claude Mézières.

