“Pai” do revival mod, Paul Weller é um elogiado avô em Blitz de Steve McQueen

"Príncipe" do revivalismo da cultura mod, no pós-punk londrino, "pilar da cultura britânica" e do elo com os míticos anos 60 enquanto membro do trio The Jam e do duo The Style Council, Paul Weller está neste momento a receber belas críticas como actor pelo seu papel em Blitz, a nova longa-metragem de Steve McQueen.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt